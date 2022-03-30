Ловрен пропустит матч «Зенита» с «Сочи»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен с большой долей вероятности пропустит ближайшую выездную игру своей команды в РПЛ против «Сочи». Напомним, что игра состоится 3 марта в 19:00 по московскому времени.

32-летний защитник вернулся в Санкт-Петербург с расположения сборной Хорватии, но, как сообщает «Спорт-Экспресс» , футболист ещё не оправился от травмы, которую получил в конце зимних сборов.

Отметим, что в этом сезоне Ловрен принял участие в 14 матчах «Зенита» в чемпионате России, где не сумел отметиться ни одним результативным действием. Футболист переехал в Санкт-Петербург с «Ливерпуля» летом 2020 года.