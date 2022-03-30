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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловрен пропустит матч «Зенита» с «Сочи»

30 Марта 2022 • 17:02 Комментировать
Сочи
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Зенит
4.05 3.75 1.85
03.04 19:00
Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен с большой долей вероятности пропустит ближайшую выездную игру своей команды в РПЛ против «Сочи». Напомним, что игра состоится 3 марта в 19:00 по московскому времени.
 
32-летний защитник вернулся в Санкт-Петербург с расположения сборной Хорватии, но, как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист ещё не оправился от травмы, которую получил в конце зимних сборов.
 
Отметим, что в этом сезоне Ловрен принял участие в 14 матчах «Зенита» в чемпионате России, где не сумел отметиться ни одним результативным действием. Футболист переехал в Санкт-Петербург с «Ливерпуля» летом 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен Сочи
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СОЧИ ЗЕНИТ
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