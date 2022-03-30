Классон близок к переходу в «Копенгаген»

30-летний полузащитник Виктор Классон в марте расторг контракт с «Краснодаром» и готовится подписать соглашение с «Копенгагеном». Перейти в клуб в Англии, Италии или Германии швед не смог – трансферные окна закрыты, и клубы не подписывают игроков. Поэтому футболист остановил свой выбор на безопасном варианте, рядом с родной Швецией.

Виктор Классон подпишет контракт к «Копенгагеном» до конца текущего сезона, сообщает Aftonbladet.

В сезоне 2021/2022 «Копенгаген» после 22 игр идёт на первом месте с отрывом в 6 очков. На второй строчке «Митьюлланд». Контракт Классона с «Краснодаром» был рассчитан до лета 2022 года. За пять сезонов в российском клубе швед провёл 146 игр, забил 42 мяча.