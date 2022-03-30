Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию

30 Марта 2022 • 13:52 Комментировать

Представители «Наполи» всё ещё хотят подписать молодого грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.

По информации «Спорт-Экспресса», неаполитанская команда изучает возможности подписания молодого 21-летнего грузинского футболиста, который приостановил контракт с казанским «Рубином» и перебрался в «Динамо» из Батуми. В Серии А сейчас запрещено подписывать игроков из РПЛ, что очень усложняет для «Наполи» подписание молодого футболиста.

Напомним, что в этом сезоне Хвича Кварацхелия провёл в РПЛ в составе «Рубина» 19 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Серия А Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
14:19 · Россия. Премьер-лига
БК PARIBET объявила о старте приёма интерактивных ставок
13:52 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию
13:40 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Клубы сами решат, какую зарплату нужно платить футболистам
13:02 · Россия. Премьер-лига
Захарян не сможет сменить спортивное гражданство 1
12:56 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Локомотива» Комппер: Меня приятно удивило, что российские команды очень организованы
12:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Язиджи рассказал, когда турок вернётся в Россию
11:55 · Россия. Премьер-лига
Вендел вернулся в Россию
11:23 · Россия. Премьер-лига
Уткин заявил, что ещё три комментатор скоро покинут «Матч ТВ» 1
11:19 · Россия. Премьер-лига
Уткин – о своих штрафных ударах: «Стал отталкиваться от себя»
10:36 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
«У нас есть план и мы его придерживаемся»: Евсеев рассказал о состоянии «Шинника» после зимней паузы
09:46 · Россия. Премьер-лига
Тошич не собирается возвращаться в ЦСКА
09:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Маньяков: После мая из РПЛ уедут все легионеры
29 Марта
23:32 · Россия. Премьер-лига
Романцев высказался за расширение РПЛ
22:25 · Россия. Премьер-лига
Тошич выразил солидарность российским клубам
22:10 · Россия. Премьер-лига
Директор «Севастополя»: «Крым должен присоединиться к футболу России» 1
Все новости
Рекомендуем