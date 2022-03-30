Президент «Урала»: Клубы сами решат, какую зарплату нужно платить футболистам

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу предложения министра спорта России Олега Матыцина ввести минимальную зарплату для игроков в РПЛ.

Иванов сказал Metaraitings.ru, что мы уже проходили через подобную систему в других видах спорта и никакого положительного эффекта не было достигнуто. Функционер отметил, что клубы сами решат, какую зарплату необходимо платить футболистам и это будет самым правильным решением.

Напомним, что на данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 13-ю строчку в российском чемпионате.