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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян не сможет сменить спортивное гражданство

30 Марта 2022 • 13:02 Комментировать (1)

Юридическая компания заявила, что молодой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян уже не сможет сменить спортивное гражданство.

Компания SILA International Lawyers заявила, что 18-летний футболист уже не сможет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Армении, так как Захарян уже выходил на поле в составе основной сборной России, за которую Арсен успел провести четыре встречи.

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в российском чемпионате 21 матч. Полузащитник забил пять мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Арсен Захарян
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