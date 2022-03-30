Захарян не сможет сменить спортивное гражданство

Юридическая компания заявила, что молодой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян уже не сможет сменить спортивное гражданство.

Компания SILA International Lawyers заявила, что 18-летний футболист уже не сможет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Армении, так как Захарян уже выходил на поле в составе основной сборной России, за которую Арсен успел провести четыре встречи.

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в российском чемпионате 21 матч. Полузащитник забил пять мячей и сделал пять ассистов.