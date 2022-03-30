Тренер «Локомотива» Комппер: Меня приятно удивило, что российские команды очень организованы

Тренер московского «Локомотива» Марвин Комппер рассказал журналистам о том, что думает по поводу российского футбола.

Комппер сказал клубной пресс-службе, что и раньше следил за российским чемпионатом и российской сборной. Марвин отметил, что после переезда в Россию постарался более детально и подробно погрузиться в российский футбол. Немецкий тренер добавил, что его приятно удивил тот факт, что многие российские команды очень организованы и дисциплинированы, а у игроков хорошая физическая подготовка.