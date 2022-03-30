Агент Язиджи рассказал, когда турок вернётся в Россию

Агент турецкого полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Язиджи рассказал журналистам о том, когда игрок прилетит в Россию после паузы на матчи сборных.

Агент Адем Чебеди сказал «РБ-Спорт», что его клиент должен вернуться в расположение московской команды после паузы на матчи сборных уже 31 марта. Напомним, что Язиджи получил в сборной Турции небольшое повреждение, но Юсуф должен успеть восстановиться к матчу с «Уралом», который состоится третьего апреля.

В этом сезоне Юсуф Язиджи провёл в российской лиге четыре поединка и отметился шестью забитыми мячами.