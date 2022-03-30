Роднина считает, что футбол не является спортом номер один в России

Известная экс-фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась с журналистами своим мнением по поводу популярности футбола в России.

Роднина сказала Sport24, что популярность футбола в России явно преувеличена. Депутат отметила, что футбол не является спортом номер один в нашей стране. Трёхкратная олимпийская чемпионка добавила, что на крупных турнирах наши футболисты постоянно проваливаются и ничего из себя не представляют.

Напомним, что из-за ситуации на Украине боссы ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать в международных матчах.