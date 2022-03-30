Вендел вернулся в Россию

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в расположение команды из Санкт-Петербурга после паузы на матчи сборных.

Агент игрока Тьягу Рибейро сказал Sport24, что бразильский футболист уже вернулся в Россию. Рибейро отметил, что Вендел прекрасно себя чувствует и уже тренируется вместе с питерской командой. Напомним, что следующий матч в РПЛ «Зенит» сыграет против «Сочи».

В этом сезоне Вендел провёл в составе «Зенита» в российском чемпионате 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.