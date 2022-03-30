Уткин заявил, что ещё три комментатор скоро покинут «Матч ТВ»

Известный комментатор и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале написал о том, что ещё три комментатора в ближайшее время покинут телеканал «Матч ТВ».

Уткин написал, что ещё три комментатора по разным причинам готовы в обозримом будущем покинуть главный спортивный канал России. Василий отметил, что все, кто покинул «Матч ТВ», востребованы в профессии и сопутствующих ей трудах.

Напомним, что вчера стало известно о том, что с «Матч ТВ» ушёл Александр Шмурнов. До этого телеканал покинули Сергей Кривохарченко, Нобель Арустамян, Денис Казанский и другие известные комментаторы.