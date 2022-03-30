Уткин – о своих штрафных ударах: «Стал отталкиваться от себя»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин рассказал, кому он старался подражать при исполнении штрафных ударов.

«Месси в то время ещё был не на пике, у него штрафные полетели в конце 2010-х. А у Бэйла мяч падал перед воротами.

Я видел, что Шапи и Игнатьев бьют хорошо, но разбегаются под другими углами. Поэтому стал отталкиваться от себя», — приводит слова Уткина Sports.ru.

В текущем сезоне полузащитник «Ахмата» забил уже пять голов прямыми ударами со штрафных.

Уткин выступает за «Ахмат» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Краснодару».

Всего в этом сезоне у 22-летнего россиянина 22 матча за клуб из Грозного, в которых он забил девять мячей и отдал две голевые передачи.