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Уткин – о своих штрафных ударах: «Стал отталкиваться от себя»

30 Марта 2022 • 11:19 Комментировать

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин рассказал, кому он старался подражать при исполнении штрафных ударов.

«Месси в то время ещё был не на пике, у него штрафные полетели в конце 2010-х. А у Бэйла мяч падал перед воротами.

Я видел, что Шапи и Игнатьев бьют хорошо, но разбегаются под другими углами. Поэтому стал отталкиваться от себя», — приводит слова Уткина Sports.ru.

В текущем сезоне полузащитник «Ахмата» забил уже пять голов прямыми ударами со штрафных.

Уткин выступает за «Ахмат» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Краснодару».

Всего в этом сезоне у 22-летнего россиянина 22 матча за клуб из Грозного, в которых он забил девять мячей и отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Даниил Уткин Ахмат
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