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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич не собирается возвращаться в ЦСКА

30 Марта 2022 • 09:46 Комментировать

Сербский полузащитник казахстанского «Тобола» Зоран Тошич в разговоре с журналистами исключил возможность своего возвращения в московский ЦСКА.

Тошич сказал «РБ-Спорт», что у него соглашение с «Тоболом» до конца этого года, а в Казахстане он сейчас чувствует себя весьма комфортно. Зоран отметил, что не собирается возвращаться в «армейский» клуб, так как он закончил свой эпизод в московской команде. Серб добавил, что сейчас в ЦСКА и так очень много качественных футболистов.

Напомним, что Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига Зоран Тошич
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