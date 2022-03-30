Тошич не собирается возвращаться в ЦСКА

Сербский полузащитник казахстанского «Тобола» Зоран Тошич в разговоре с журналистами исключил возможность своего возвращения в московский ЦСКА.

Тошич сказал «РБ-Спорт», что у него соглашение с «Тоболом» до конца этого года, а в Казахстане он сейчас чувствует себя весьма комфортно. Зоран отметил, что не собирается возвращаться в «армейский» клуб, так как он закончил свой эпизод в московской команде. Серб добавил, что сейчас в ЦСКА и так очень много качественных футболистов.

Напомним, что Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.