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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Маньяков: После мая из РПЛ уедут все легионеры

30 Марта 2022 • 09:10 Комментировать

Известный футбольный агент Александр Маньяков в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного отъезда всех легионеров из России.

Маньяков сказал «Р-Спорт», что многим иностранцам рекомендуют покинуть Россию, так как политическая составляющая сейчас находится на первом месте. Агент отметил, что после мая будет очень тяжело, ведь из РПЛ, скорее всего, уедут все легионеры. Александр добавил, что клубам нужно будет как-то выкручиваться из этой непростой ситуации.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры уже покинули РПЛ из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Александр Маньяков
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