Романцев высказался за расширение РПЛ

Легендарный экс-наставник «Спартака» и российской сборной Олег Романцев считает, что российскую Премьер-Лигу надо не сокращать с текущих шестнадцати команд, а, наоборот, увеличивать до восемнадцати команд. Одним из аргументов расширения чемпионата Романцев назвал текущие ограничения, которые были введены против российского футбола.

- Поскольку международный календарь у нас пока под запретом, лично я за то, чтобы премьер-лига увеличилась до 18 команд, - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Романцев является самым титулованным тренером в российском футболе, все успехи московского «Спартака» в 90-е годы прошлого столетия, как в России, так и в Европе, связаны именно с его именем.