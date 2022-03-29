Директор «Севастополя»: «Крым должен присоединиться к футболу России»

Генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый не планирует писать открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Специалист намекнул, что сначала необходимо разобраться с другими вопросами, но вопрос санкций должны закрыть в России раз и навсегда.

«Для начала необходимо обратиться в РФС. У нашего президента глобальные задачи, пока не до нас

Задача РФС — развитие футбола в регионах России. Крым и Севастополь — регионы РФ. Для начала обратимся в РФС, дальше будет видно.

Санкции уже исчерпали себя. Пора закрыть глаза на все это».

Таким образом, крымский футбол планирует ворваться в российский в самое ближайшее время, но многое зависит от решения РФС.