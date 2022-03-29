Колосков предложил провести совместную тренировку между судьями и клубами РПЛ

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков выступил и интересным предложение провести совместную тренировку судей и клубов из РПЛ.

В интервью Metaratings Колосков заявил, что можно попробовать провести совместную тренировку с судьями и командами из Российской премьер-лиги. По мнению Колоскова, это может способствовать установлению контактов между футболистами и арбитрами.

Чемпионат России возобновится после международной паузы 1 апреля. В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», который набрал 48 очков. Вторым идет «Динамо», тройку лидеров замыкает ЦСКА (42).