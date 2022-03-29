Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков предложил провести совместную тренировку между судьями и клубами РПЛ

29 Марта 2022 • 21:45 Комментировать

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков выступил и интересным предложение провести совместную тренировку судей и клубов из РПЛ.

В интервью Metaratings Колосков заявил, что можно попробовать провести совместную тренировку с судьями и командами из Российской премьер-лиги. По мнению Колоскова, это может способствовать установлению контактов между футболистами и арбитрами.

Чемпионат России возобновится после международной паузы 1 апреля. В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», который набрал 48 очков. Вторым идет «Динамо», тройку лидеров замыкает ЦСКА (42).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Вячеслав Колосков РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
22:10 · Россия. Премьер-лига
Директор «Севастополя»: «Крым должен присоединиться к футболу России» 1
21:45 · Россия. Премьер-лига
Колосков предложил провести совместную тренировку между судьями и клубами РПЛ
21:13 · Россия. Премьер-лига
Московский «Локомотив» будет добираться на матч в Ростов на поезде
18:27 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Я убрал «кормушку» из «Спартака», а они сделали ее снова»
17:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» придётся заплатить за Горшкова 100 миллионов
17:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская поддержала обновлённый лимит на легионеров 1
16:57 · Россия. Премьер-лига
Канделаки загадочно прокомментировала уход Шмурнова с «Матч ТВ»
16:53 · Россия. ФНЛ
Мостовой считает, что «Спартак-2» должен продолжить своё существование
16:41 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на уход Шмурнова с «Матч ТВ»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Шмурнов прокомментировал свой уход с «Матч ТВ» 5
16:14 · Россия. Премьер-лига
Чалый обратится в РФС с просьбой включить команды из Крыма в чемпионат России 4
15:23 · Россия. Премьер-лига
Комбаров готов играть за «Спартак» бесплатно 1
15:09 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал лучшего тренера России 1
13:57 · Россия. Премьер-лига
Уругвайцы Лаксальт и Варела вернулись в «Динамо»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» считает, что РПЛ нужно отказаться от легионеров
Все новости
Рекомендуем