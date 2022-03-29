Уругвайцы Лаксальт и Варела вернулись в «Динамо»

Уругвайские защитники Диего Лаксальт и Гильермо Варела вернулись в московское «Динамо» после паузы на матчи сборных.

По информации Sport24, в расположение московской команды вернулись футболисты из основной и молодёжной сборной России, а также уругвайские защитники Диего Лаксальт и Гильермо Варела. «Сине-белые» сегодня как раз приступили к подготовке к следующему матчу РПЛ против «Краснодара».

Напомним, что поединок между динамовцами и «Краснодаром» состоится третьего апреля в 14.00 по московскому времени.