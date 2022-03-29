Экс-президент «Локомотива» считает, что РПЛ нужно отказаться от легионеров

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что РПЛ нужно вообще отказаться от легионеров.

Наумов сказал «Спорт Уик-Энду», что Российской Премьер-лиге нужно вообще отказаться от дорогостоящих легионеров, что позволит клубам существенно сократить свои затраты. Экс-президент «железнодорожников» отметил, что вообще не понял новый лимит на легионеров, которым может быть доволен разве что питерский «Зенит».

Напомним, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить 13 иностранных футболистов.