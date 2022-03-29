Газзаев: Не жду никаких хороший решений от конгресса ФИФА

Экс-наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего конгресса ФИФА.

Газзаев сказал «РБ-Спорт», что он вообще не ждёт никаких хороших решений от этого конгресса. Опытный специалист отметил, что сейчас нам нельзя опускать руки, ведь когда-нибудь мы точно вернёмся на международную арену, а пока нам необходимо попробовать всеми возможными способами развивать наш футбол.

Напомним, что на предстоящем конгрессе ФИФА Россию могут исключить из организации.