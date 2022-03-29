Стало известно, почему арбитр Иванов не получил назначение на 23 тур РПЛ

Известный российский рефери Сергей Иванов не получил назначение на 23-й тур РПЛ из-за того, что ошибся в матче прошлого тура между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Напомним, что в концовке первого тайма защитник нижегородского клуба Кирилл Гоцук нанёс травму бразильцу Айртону, а Сергей Иванов даже не показал грубияну жёлтую карточку. ЭСК РФС после матча подтвердил, что арбитр принял ошибочное решение, так как Гоцуку нужно было показать красную карточку.

Стоит отметить, что встреча в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.