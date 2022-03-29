Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, почему арбитр Иванов не получил назначение на 23 тур РПЛ

29 Марта 2022 • 13:16 Комментировать
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен

Известный российский рефери Сергей Иванов не получил назначение на 23-й тур РПЛ из-за того, что ошибся в матче прошлого тура между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Напомним, что в концовке первого тайма защитник нижегородского клуба Кирилл Гоцук нанёс травму бразильцу Айртону, а Сергей Иванов даже не показал грубияну жёлтую карточку. ЭСК РФС после матча подтвердил, что арбитр принял ошибочное решение, так как Гоцуку нужно было показать красную карточку.

Стоит отметить, что встреча в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Иванов Российская Премьер-Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
13:57 · Россия. Премьер-лига
Уругвайцы Лаксальт и Варела вернулись в «Динамо»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» считает, что РПЛ нужно отказаться от легионеров
13:36 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: Не жду никаких хороший решений от конгресса ФИФА
13:16 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему арбитр Иванов не получил назначение на 23 тур РПЛ
13:11 · Россия. Премьер-лига
Айртон улетел в Бразилию
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Горшкову
13:02 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Николаев считает, что давление с трибун поможет Карасёву
12:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Динамо» Силкин: Хорошо, что в Европе следят за Захаряном
12:31 · Россия. Премьер-лига
Мать Айртона обрадовалась возможному возвращению защитника «Спартака» в Бразилию
12:16 · Россия. Премьер-лига
Колыванов считает, что чемпионат Германии не подходит Захаряну
12:00 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал игроков «Спартака», которые сумели бы заиграть в Серии А
11:44 · Россия. Премьер-лига
Адамов – игрок месяца в «Сочи»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто рассудит столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» 1
11:11 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Трансфер Адамова помог нам избежать финансовых проблем
10:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир считает, что РПЛ нужно расширить до 18 команд
Все новости
Рекомендуем