Айртон улетел в Бразилию

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон уже улетел на родину.

24-летнего бразильского футболиста провожала консьерж по туризму и перелётам Лижия Кардосо, которая в своих социальных сетях выложила совместную фотографию с игроком. Лижия пожелала Айртону и его семье удачи в новом этапе жизни. Кардосо отметила, что если у футболиста будет возможность вернуться назад, то она будет рада встретить его.

Напомним, что Айртон собирается покинуть московскую команду. Бразильский защитник перейдёт в команду «Фламенго».