«Крылья Советов» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Горшкову

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по поводу слухов об интересе московского «Спартака» к защитнику Юрию Горшкову.

Корниленко сказал «Чемпионату», что пока никто в самарский клуб по поводу возможного трансфера Горшкова не обращался, так что 23-летний российский футболист продолжает готовиться вместе с остальной командой к предстоящему матчу РПЛ с «Уфой».

Напомним, что в этом сезоне Юрий Горшков провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.