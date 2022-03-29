Экс-тренер «Динамо» Силкин: Хорошо, что в Европе следят за Захаряном

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу интереса леверкузенского «Байера» к молодому полузащитнику «сине-белых» Арсену Захаряну.

Силкин сказал «РБ-Спорт», что очень здорово, что к Захаряну есть интерес со стороны европейских команд, ведь для Арсена это может стать толчком к развитию. Тренер отметил, что сейчас у полузащитника «Динамо» всё ещё происходит становление, так что пусть ещё какое-то время поиграет и развивается в РПЛ.

Напомним, что Арсен Захарян в этом сезоне провёл в российском чемпионате 21 поединок. Полузащитник забил пять мячей и сделал пять голевых передач.