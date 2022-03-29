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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера назвал игроков «Спартака», которые сумели бы заиграть в Серии А

29 Марта 2022 • 12:00 Комментировать

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал журналистам о том, кто из нынешних игроков «красно-белых» смог бы заиграть в итальянском чемпионате.

Каррера сказал «РБ-Спорт», что у него в «Спартаке» не было лучшего игрока, а была команда, где каждый играл важную роль. Массимо отметил, что Зобнин, Промес, Жиго, Джикия и Зелимхан Бакаев сейчас точно бы стабильно играли в командах Серии А. Тренер добавил, что не уверен насчёт форварда Александра Соболева, о котором в Италии практически никто не знает.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Серия А Российская Премьер-Лига Массимо Каррера
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