Каррера назвал игроков «Спартака», которые сумели бы заиграть в Серии А

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал журналистам о том, кто из нынешних игроков «красно-белых» смог бы заиграть в итальянском чемпионате.

Каррера сказал «РБ-Спорт», что у него в «Спартаке» не было лучшего игрока, а была команда, где каждый играл важную роль. Массимо отметил, что Зобнин, Промес, Жиго, Джикия и Зелимхан Бакаев сейчас точно бы стабильно играли в командах Серии А. Тренер добавил, что не уверен насчёт форварда Александра Соболева, о котором в Италии практически никто не знает.