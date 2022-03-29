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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Уилкшир считает, что РПЛ нужно расширить до 18 команд

29 Марта 2022 • 10:45 Комментировать

Австралийский экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного расширения Российской Премьер-лиги.

Уилкшир сказал «РБ-Спорт», что расширение до 18 команд необходимо российскому чемпионату, так как чем больше клубов, тем больше матчей. Австралиец отметил, что большее количество матчей поможет молодым российским футболистам получать игровую практику, что будет полезно и для сборной России.

Напомним, что на данный момент в РПЛ выступает 16 команд. Боссы РФС недавно не поддержали идею расширить лигу до 18 команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Люк Уилкшир
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