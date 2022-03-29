Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов рассказал о ситуации с легионерами в «Химках»

29 Марта 2022 • 10:38 Комментировать

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал журналистам о том, как обстоят дела с легионерами в подмосковной команде.

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что ситуация с легионерами в «Химках» наконец-то нормализовалась. Гендиректор отметил, что пока больше никто из иностранных игроков не заявил о желании покинуть подмосковную команду. Владимир выразил надежду на то, что больше никто из легионеров не покинет «Химки».

Напомним, что из подмосковного клуба уже ушли Филип Дагерстоль, Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов Российская Премьер-Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
12:00 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал игроков «Спартака», которые сумели бы заиграть в Серии А
11:44 · Россия. Премьер-лига
Адамов – игрок месяца в «Сочи»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто рассудит столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Трансфер Адамова помог нам избежать финансовых проблем
10:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир считает, что РПЛ нужно расширить до 18 команд
10:38 · Россия. Премьер-лига
Габулов рассказал о ситуации с легионерами в «Химках»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Нагучев: Если Айртон стоит 9 млн евро, то Мазрауи нужно вручить шесть «Золотых мячей»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов назвал игроков, которые могут заменить Айртона
10:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: Уход Айртона будет незаметен 1
09:59 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов назвал голкипера, который должен защищать ворота «Локомотива» в концовке сезона
09:53 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Спартак» ничего не потеряет, если Айртон уйдёт
09:41 · Россия. Премьер-лига
Терюшков раскритиковал «Зенит» за неэффективное использование бюджета
09:34 · Россия. Премьер-лига
Пресняков: Очень жаль терять Айртона
09:23 · Россия. Премьер-лига
У московского «Динамо» нет финансовых проблем
09:17 · Россия. Премьер-лига
Глебов рассказал о главных требованиях Карпина
Все новости
Рекомендуем