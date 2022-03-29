Габулов рассказал о ситуации с легионерами в «Химках»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал журналистам о том, как обстоят дела с легионерами в подмосковной команде.

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что ситуация с легионерами в «Химках» наконец-то нормализовалась. Гендиректор отметил, что пока больше никто из иностранных игроков не заявил о желании покинуть подмосковную команду. Владимир выразил надежду на то, что больше никто из легионеров не покинет «Химки».

Напомним, что из подмосковного клуба уже ушли Филип Дагерстоль, Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе.