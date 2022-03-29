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Нагучев: Если Айртон стоит 9 млн евро, то Мазрауи нужно вручить шесть «Золотых мячей»

29 Марта 2022 • 10:33 Комментировать

Известный комментатор Роман Нагучев в своём телеграм-канале высказался по поводу возможного ухода бразильского защитника Айртона из московского «Спартака».

Нагучев сказал, что за бразильца, которому за последний год раз сто закидывали мяч за спину, хотят выручить девять миллионов евро. Комментатор отметил, что если бразилец столько стоит, то защитнику «Аякса» Нассеру Мазрауи прямо сейчас нужно вручить сразу шесть «Золотых мячей».

Напомним, что Айртон в ближайшее время может перейти в бразильский «Фламенго».

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Евро-Футбол.Ру,
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