Парфёнов назвал игроков, которые могут заменить Айртона

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфёнов рассказал журналистам о том, кто может заменить бразильца Айртона на позиции левого защитника в московской команде.

Парфёнов сказал «РБ-Спорт», что спартаковцам никого не надо покупать вместо Айртона. Экс-тренер «Урала» и «Тосно» отметил, что бразильца на позиции левого защитника вполне могут заменить Виктор Мозес или Леон Классен, так что ничего страшного для «красно-белых» точно не произойдёт.

Напомним, что Айртон может в скором времени сменить клубную прописку и перейти в бразильский клуб «Фламенго».