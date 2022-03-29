Валерий Баринов назвал голкипера, который должен защищать ворота «Локомотива» в концовке сезона

Известный российский артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал журналистам о том, кто должен защищать ворота московской команды в концовке этого сезона.

Баринов сказал «РБ-Спорт», что вратарская линия в команде не самая плохая, но самая главная проблема кроется в очень слабой защите. Артист отметил, что молодой Худяков достойно заменил Гилерме, но, наверное, именно более опытный Маринато должен защищать ворота «железнодорожников» в концовке этого сезона.

Напомним, что на данный момент футболисты «Локомотива» занимают шестую строчку в российском чемпионате.