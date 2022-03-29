Бояринцев: «Спартак» ничего не потеряет, если Айртон уйдёт

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев высказался по поводу возможного ухода из московской команды бразильского защитника Айртона.

Бояринцев сказал «РБ-Спорт», что бразилец является абсолютно средним игроком, так что в академии «Спартака» наверняка есть молодые футболисты, которые смогут легко его заменить. Денис отметил, что «красно-белые» ничего не потеряют, если Айртон всё же покинет команду. Экс-игрок добавил, что бразилец неплохо действует в атаке, но плохо отрабатывает в обороне.

Напомним, что Айртон может в ближайшее время вернуться на родину и перебраться в клуб «Фламенго».