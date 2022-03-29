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Бояринцев: «Спартак» ничего не потеряет, если Айртон уйдёт

29 Марта 2022 • 09:53 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев высказался по поводу возможного ухода из московской команды бразильского защитника Айртона.

Бояринцев сказал «РБ-Спорт», что бразилец является абсолютно средним игроком, так что в академии «Спартака» наверняка есть молодые футболисты, которые смогут легко его заменить. Денис отметил, что «красно-белые» ничего не потеряют, если Айртон всё же покинет команду. Экс-игрок добавил, что бразилец неплохо действует в атаке, но плохо отрабатывает в обороне.

Напомним, что Айртон может в ближайшее время вернуться на родину и перебраться в клуб «Фламенго».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Денис Бояринцев Айртон Лукас
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