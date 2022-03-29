Терюшков раскритиковал «Зенит» за неэффективное использование бюджета

Один из руководителей подмосковных «Химок» Роман Терюшков в разговоре с журналистами раскритиковал питерский «Зенит» за неэффективное использование бюджета.

Терюшков сказал «РБ-Спорт», что клубы должны существовать на частные инвестиции, так что именно к этому и надо стремиться. Роман отметил, что тот же «Зенит» очень неэффективно работает с бюджетом, ведь команда, несмотря на все траты, постоянно проваливается в Лиге чемпионов, а на зарплату одного только Малкома можно организовать существование ещё одного клуба в РПЛ.

Терюшков также выступил за введение потолка зарплат в российском чемпионате.