Пресняков: Очень жаль терять Айртона

Известный российский артист Владимир Пресняков-старший поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода бразильского защитника Айртона из московского «Спартака».

Пресняков сказал «Спорт-Экспрессу», что ему очень жаль, что бразильский футболист собирается покинуть московскую команду. Артист отметил, что для «красно-белых» это будет огромная потеря, ведь сейчас не очень понятно, кто сможет заменить Айртона.

Напомним, что Айртон в ближайшее время может перебраться в бразильский клуб «Фламенго». В этом сезоне бразилец провёл в РПЛ 21 встречу и забил один мяч.