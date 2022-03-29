У московского «Динамо» нет финансовых проблем

Московское «Динамо» не испытывает никаких финансовых проблем, а бюджет команды подтверждён на ближайшие несколько лет.

По информации ТАСС, у «сине-белых» нет никаких проблем с финансами, так что верить слухам в прессе не стоит. У «Динамо» подтверждён бюджет на ближайшие годы, так что московская команда не собирается менять вектор своего развития. Клуб продолжит развивать молодёжь и делать ставку на российских футболистов.

Напомним, что на данный момент динамовцы под шефством Сандро Шварца занимают вторую строчку в российском чемпионате.