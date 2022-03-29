Глебов рассказал о главных требованиях Карпина

Полузащитник «Ростова» и российской сборной Даниил Глебов рассказал журналистам о главных требованиях тренера Валерия Карпина.

Глебов в эфире программы «Футбол России» сказал, что Карпин в каждой игре требует от игроков просто работать на максимальном уровне. Даниил отметил, что установки в клубе и сборной отличаются только некоторыми тактическими нюансами. Полузащитник добавил, что если команда будет биться на поле, но всё равно проиграет, то у Валерия Карпина не будет больших претензий к футболистам, хотя серьёзного разбора избежать не удастся.