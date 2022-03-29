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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян попал в топ-10 самых дорогих молодых игроков мира

29 Марта 2022 • 09:11 Комментировать

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян попал в десятку самых дорогих молодых футболистов не старше 2003 года рождения по версии авторитетного портала transfermarkt.

18-летний российский футболист занимает десятую строчку в списке самых дорогих молодых игроков в мире. Захарян оценён экспертами в 12 миллионов евро. Лидером этого рейтинга является английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем, которого оценили в 75 миллионов евро. В тройку также вошли Флориан Вирц из «Байера» и Гави из «Барселоны».

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в РПЛ 21 матч. Полузащитник забил пять голов и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Арсен Захарян
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