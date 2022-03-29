Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о том, что Ловрен не вернётся в Россию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с журналистами высказался по поводу слухов о том, что хорватский защитник Деян Ловрен может не вернуться в питерский клуб.

Медведев сказал «РБ-Спорт», что не нужно верить слухам, которые утверждают, что 32-летний хорватский футболист не вернётся в «Зенит». Функционер отметил, что Ловрен восстановился после травмы и в данный момент тренируется вместе с хорватской сборной.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что хорватская футбольная федерация уговаривает Ловрена не возвращаться в клуб из Санкт-Петербурга.