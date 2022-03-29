«Байер» может подписать полузащитника сборной России

Молодой полузащитник московского «Динамо» и российской сборной Арсен Захарян может продолжить свою карьеру в немецком чемпионате.

По информации «РБ-Спорт», 18-летний российский футболист попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Представители немецкой команды активно следят за молодым полузащитником и уже общались с агентами Захаряна. Напомним, что в «Байере» сейчас играет российский голкипер Андрей Лунёв.

В этом сезоне Арсен Захарян провёл в российском чемпионате 21 встречу. Полузащитник «сине-белых» отметился пятью забитыми мячами и пятью ассистами.