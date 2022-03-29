Каррера высказался о возможном уходе Айртона из «Спартака»

Экс-наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода из московского клуба бразильского защитника Айртона.

Каррера сказал Sport24, что считает Айртона одним из лучших левых защитников РПЛ после Дугласа Сантоса. Итальянский специалист отметил, что пока даже не может представить, как спартаковцы смогут заменить защитника. Массимо добавил, что уход Айртона станет огромной потерей для «красно-белых».

Напомним, что Айртон в ближайшее время может перебраться на родину в клуб «Фламенго». В этом сезоне защитник провёл в российской лиге 21 встречу и отметился одним голом.