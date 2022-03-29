Стало известно, сколько денег «Спартак» может получить за Айртона

Бразильский защитник «Спартака» Айртон в ближайшее время должен перебраться в бразильский клуб «Фламенго».

По информации «Спорт-Экспресса», 24-летний бразильский футболист перейдёт во «Фламенго» на правах арендного соглашения. Бразильская команда будет полностью платить зарплату игроку и сможет полностью выкупить Айртона за сумму в десять миллионов евро. Стоит отметить, что защитник переходил в «Спартак» из «Флуминенсе» в 2019 году за семь миллионов евро.

В этом сезоне Айртон провёл в российском чемпионате 21 встречу и отметился одним забитым мячом.