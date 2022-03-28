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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобель Арустамян: Сборная Россия может играть в Азии

28 Марта 2022 • 18:11 Комментировать (6)

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что может сделать РФС, чтобы избежать давления на команды и национальную сборную в турнирах под эгидой УЕФА.

«Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию», – написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Арустамян отметил, что это несколько смягчит обстановку, потому что клубы и сборные в Европе вряд ли захотят играть с нашими командами в ближайшие несколько лет.

В качестве примера Нобель Арустамян привёл Израиль, который вынужденно сменил «прописку» с «азиатской» на «европейскую» из-за давления в Азии.

Нобель Арустамян рассказал о судьбе российского футбола: есть два сценария

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Нобель Арустамян
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