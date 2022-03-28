Нобель Арустамян: Сборная Россия может играть в Азии

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что может сделать РФС, чтобы избежать давления на команды и национальную сборную в турнирах под эгидой УЕФА.

«Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию», – написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Арустамян отметил, что это несколько смягчит обстановку, потому что клубы и сборные в Европе вряд ли захотят играть с нашими командами в ближайшие несколько лет.

В качестве примера Нобель Арустамян привёл Израиль, который вынужденно сменил «прописку» с «азиатской» на «европейскую» из-за давления в Азии.

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