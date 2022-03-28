Кирьяков считает, что «Спартаку» нужно отпустить Мозеса

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков в разговоре с журналистами поделился своим мнением по поводу нигерийского полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса.

Кирьяков сказал «РБ-Спорт», что московской команде нужно отпустить Виктора, который в «Спартаке» является основным футболистом, но суперзвездой нигерийский игрок так и не стал. Тренер отметил, что от Мозеса ждали гораздо большего, так что его уход никак особо не повлияет на игру «красно-белых».

Напомним, что недавно сорвался переход Мозеса в «Бёрнли». В этом сезоне Виктор провёл в российском чемпионате 19 матчей и отметился одним забитым мячом.