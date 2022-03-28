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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда РФС рассмотрит апелляцию «Химок» по поводу матча с «Локомотивом»

28 Марта 2022 • 12:52 Комментировать

РФС собирается рассмотреть апелляцию подмосковных «Химок» по поводу результата матча с «Локомотивом».

По информации ТАСС, представители подмосковной команды подали апелляцию по поводу решения РФС не присуждать «железнодорожникам» техническое поражение за участие в матче чешского форварда Яна Кухты. Напомним, что Кухта не отбыл дисквалификацию в матче чемпионата Чехии. Апелляция «Химок» будет рассмотрена уже 30 марта.

Напомним, что «Локомотив» в итоге одержал трудовую победу над подмосковной командой со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки РФС Российская Премьер-Лига
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