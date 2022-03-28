Стало известно, когда РФС рассмотрит апелляцию «Химок» по поводу матча с «Локомотивом»

РФС собирается рассмотреть апелляцию подмосковных «Химок» по поводу результата матча с «Локомотивом».

По информации ТАСС, представители подмосковной команды подали апелляцию по поводу решения РФС не присуждать «железнодорожникам» техническое поражение за участие в матче чешского форварда Яна Кухты. Напомним, что Кухта не отбыл дисквалификацию в матче чемпионата Чехии. Апелляция «Химок» будет рассмотрена уже 30 марта.

Напомним, что «Локомотив» в итоге одержал трудовую победу над подмосковной командой со счётом 3:2.