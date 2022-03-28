Агент Язиджи рассказал о травме турецкого игрока

Агент турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи рассказал журналистам о травме своего клиента.

Агент Адем Чебечи сказал ТАСС, что ничего страшного с 25-летним турецким футболистом не произошло. Чебечи отметил, что у Юсуфа спазматические боли, которые связаны с усталостью. Агент добавил, что сейчас за здоровьем Язиджи пристально следят медики турецкой сборной, но полузащитник в ближайшее время должен вернуться в строй.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что Юсуф Язиджи получил повреждение в расположении турецкой сборной.