Чернов рассказал о тренировках с Акинфеевым и Березуцкими

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с журналистами вспомнил тренировки в ЦСКА с Игорем Акинфеевым и братьями Березуцкими.

Чернов сказал Sport24, что Акинфееву очень не нравилось, когда защитники пропускали мяч между ног, так как в этом случае голкиперу было сложнее среагировать. Никита отметил, что Березуцкие вообще не церемонились со своими одноклубниками. Защитник вспомнил, что на одной из тренировок Алексей Березуцкий шипами влетел в ногу Хетагу Хосонову, а затем встал и заявил, что ничего не было.

Напомним, что сейчас Алексей Березуцкий является главным тренером «армейского» клуба.