Бывшая жена Нобоа ответила на обвинения в изменах

Бывшая жена эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в своих социальных сетях ответила на грязные обвинения в свой адрес по поводу возможных измен футболисту.

Ольга Нобоа-Романова написала, что с эквадорским игроком они расстались в далёком 2016 году, а со своим нынешним мужем-флористом она начала встречаться только в 2019 году, так что никаких измен не было. Ольга отметила, что не уводила флориста у супруги и вообще больше не хотела выходить замуж.

Напомним, что до этого Ольга Нобоа-Романова жаловалось на травлю со стороны общественности после развода с эквадорским игроком.