Турецкая авантюра Абрамовича: Нужен ли российскому миллиардеру новый футбольный проект

Роман Абрамович 19 лет был владельцем лондонского «Челси». В самое ближайшее время у английского клуба появится новый хозяин, но что насчёт российского миллиардера? Решится ли он снова вкладывать деньги в футбольный клуб или это уже пройденный этап – рассказываем в нашем материале.

Представить, что Абрамович лишится «Челси» буквально за несколько недель, было невозможно, но мы живем в такие времена, когда предсказать будущее дальше, чем на пару дней, уже нереально. Столкнувшись с масштабными санкциями со стороны коллективного Запада, Абрамович принял решение продать «Челси», который был для него больше чем просто бизнес. Однако пострадал не только сам Абрамович. Из-за российского миллиардера английская команда столкнулась с многочисленными ограничениями, в том числе запретом на ряд финансовых операций, включая получение дохода с продажи билетов. Понятно, что всё это завершится, как только у «Челси» появится новый владелец, но уровень давления действительно оказался беспрецедентным.

Казалось бы, в такой ситуации бессмысленно думать о новых футбольных инвестициях, но, тем не менее, появилась новость о том, что Абрамович может купить новый клуб. Турецкое издание CNN Turk сообщило, что российский миллиардер ведёт переговоры с турецким коллегой Мехметом Сепилом о продаже команды Суперлиги «Гёзтепе».

Сам Сепил купил «Гёзтепе» в 2014 году за смешные 7,5 миллиона долларов. Впрочем, сравнивать «Гёзтепе» и «Челси» неуместно. Данный турецкий клуб на протяжении почти всей своей истории находился во второй и третьей по силе лигах страны. Когда Сепил купил «Гёзтепе», команда выступала в третьем дивизионе, но всего за три года ей удалось подняться до Суперлиги. За четыре года «Гёзтепе» ни разу не финишировал выше шестого места, а в текущем сезоне он сражается за выбывание.

Какой-либо конкретики в информации турецких СМИ нет, да и вообще крайне спорной видится сама идея покупки клуба Абрамовичем. Понятно, что Турция в силу ряда причин не присоединилась к антироссийским санкциям, но говорить о том, что какой-либо клуб готов рисковать репутацией, связываясь с пока что опальным олигархом, странно.

Куда более вероятной инвестицией в футбол для Абрамовича может стать покупка российского клуба. Мало кто знает, но в 2003 году Роман Аркадьевич едва не приобрёл московское «Торпедо» совместно с Александром Мамутом и Сулейманом Керимовым. Причем сделка по покупке «автозаводцев» срывалась дважды. Владелец «Лужников» Владимир Алёшин, который тогда фактически был собственником «Торпедо», мог продать клуб и заработать 30 млн долларов, но, как утверждают источники, близкие к ситуации, жадность оказалась слишком велика. Изначально Абрамович и его компаньоны предложили Алёшину 10 млн сразу, а оставшиеся 20 – в течение двух следующих лет. И вроде бы всех это устроило, но прямо перед заключением сделки Алешин потребовал 30 млн наличными сразу. Договориться в итоге не удалось, а спустя год Абрамович согласился заплатить 140 млн фунтов за «Челси».

В 2022-м сложно представить, что Роман Абрамович снова решится на вложения своих денежных средств в футбольную команду, неважно в какой стране она располагается.

Мы полагаем, что турецкие СМИ попытались поймать хайп на фоне того, что Абрамович после выдворения из Лондона улетел в Турцию, а заодно и перегнал туда две свои яхты. Покупка турецкого клуба может быть только в обмен на финансовую безопасность активов Абрамовича на территории Турции. Иного варианта тут быть не может.

Максим Малюков