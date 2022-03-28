Гусев рассказал, что думает о нынешних комментаторах

Известный российский комментатор Виктор Гусев в разговоре с журналистами высказался по поводу своих более молодых коллег.

Гусев сказал «Спорт-Экспрессу», что из последних работ ему очень понравился дуэт Гутцайт-Алхазов, который прекрасно откомментировали на недавнем эль-класико. Виктор отметил, что ему очень нравится слушать Константина Генича, который с первых фраз заряжает своим настроением. Гусев добавил, что работу нынешних комментаторов он оценивает даже выше, чем их именитых предшественников из разных поколений.