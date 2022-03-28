Газизов пригласил хоккеистов «Салавата Юлаева» на матч «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов пригласил хоккеистов «Салавата Юлаева» на следующий матч футбольной уфимской команды.

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» и вылетел из Кубка Гагарина. Как приводит слова Газизова «Матч ТВ», уфимская команда играла хорошо, но где-то ей просто не хватило удачи. Функционер пригласил хоккеистов на следующий матч «Уфы» и пообещал обеспечить всех хорошими местами. Газизов также пригласил на футбол и фан-сектор «Салавата», так как «Уфе» сейчас очень важна поддержка болельщиков.

Напомним, что на данный момент футболисты «Уфы» занимают предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице.