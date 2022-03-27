Игнатьев не поддержал имею об изменении формата лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не поддерживает лимит на легионеров в любом его виде.

«Я плохо отношусь к новому лимиту. Вообще против увеличения числа легионеров. Какой лимит, если они от нас уезжают?» - цитирует Игнатьева Sport24.

23 марта исполнительный комитет РФС направил на утверждение в Министерство спорта РФ предложение о новом формате лимита на легионеров.

Это значит, что в следующем сезоне команды смогут заявить на сезон 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут находиться не более восьми футболистов.