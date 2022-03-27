Агент Ваноли о возможной отставке: «Почему появляются все эти фейковые новости?»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли высказался об информации, согласно которой специалист покинет свой пост в случае поражения от ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.

В интервью «Чемпионату» агент заявил, что эта информация неверна. Д’Амико задался вопросом: «Почему появляются все эти фейки?»

Ранее мы написали, что Ваноли может покинуть «Спартак», в случае поражения в четвертьфинальном матче Кубка России против ЦСКА.

Матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА- «Спартак» пройдет 19 апреля на «ВЭБ арене». Встреча состоится 19 апреля.